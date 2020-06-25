Сирийцы рассказали журналистам о восстановлении домов в районе Захра в Алеппо, которые боевики переделали под свои нужды, а позже разграбили.

Рабочие признаются, что некоторые дома в настолько плачевном состоянии, что восстановлению не подлежат и будут снесены.

«Посмотрите, в каком состоянии этот дом. Боевики здесь из-под плит вытащили все кабели. Из-за меди. Ее они переплавляли и продавали. Теперь придется все начинать с начала. Работы много — дом сильно разрушен», — отметил прораб Дами Кобани.

Сын прораба помогает ему в работе – собирает оставшиеся в домах неразорвавшиеся боеприпасы. Потом их сдадут властям. Где-то еще остались мины, поэтому работа саперов в этом районе не закончена.

Боевики явно не сильно заморачивались, когда переделывали дома под свои нужды – в некоторых комнатах дыры диаметром несколько метров прямо в полу, чтобы было легче перемещаться между этажами.

Восстановление инфраструктуры идет по всей Сирии. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, с июля 2018 года в стране отремонтировали 960 образовательных и 239 медицинских учреждений, а также восстановили шесть автомостов и более 1,3 тысячи километров дорог. Кроме того, введены в эксплуатацию 199 объектов водоснабжения, 316 хлебопекарен, 778 электроподстанций, две автозаправочные станции и 14,5 тысяч промышленных предприятий.

Сейчас по всей стране идет восстановление более 2,7 тысяч домов. В процессе разминирования оставленных боевиками территорий обнаружено и уничтожено 36 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе почти 5,4 тысячи самодельных.