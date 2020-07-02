Михаил Алаеддин. Дамаск запросил у Москвы перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, идет обсуждение их поставки в Сирию, заявил в интервью Mpravda.com заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави.

«Существует сотрудничество между двумя странами (РФ и САР) во всех направлениях. Был запрос к российской стороне по обеспечению нас некоторыми лекарствами, необходимыми в борьбе с коронавирусом. Мы на данный момент обсуждаем их поставку», — сказал Хлейфави.

Сирийский политик отметил, что новые санкции США еще больше усилили давления на сектор здравоохранения, что осложнило и без того непростой процесс поставок медицинских препаратов и оборудования первой необходимости.

Минздрав в свою очередь предпринял меры по поддержке увеличения производства лекарств сирийскими государственными заводами во избежание дефицита необходимых препаратов на внутреннем рынке.

Сирия в области здравоохранения также продолжает сотрудничать с Ираном, и в ближайшее время министерство здравоохранения САР планирует достичь договоренности с Индией.