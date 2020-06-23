Сирийские власти готовы совместно с ливанскими противодействовать новым санкциям США, если Бейрут проявит ту же заинтересованность, заявил министр иностранных дел САР Валид Муаллем на пресс-конференции во вторник.

С середины июня в полную силу начали действовать новые санкции так называемого закона «Цезарь», подписанного президентом США Дональдом Трапом в конце 2019 года. Он включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством во всех областях, включая проекты по послевоенному восстановлению государства.

«Мы готовы сотрудничать с Ливаном в борьбе с законом «Цезарь». Должно быть обоюдное желание в этом взаимодействии»,- сказал Муаллем.

Глава сирийского МИД также отметил, что Дамаск против присутствия международных сил на сирийско-ливанской границе, как того хотят США и другие западные государства.

Говоря об отношениях с другими соседями, Муаллем отметил, что Дамаск продолжает сотрудничать с Ираком, в первую очередь в борьбе с международным терроризмом, в то время как Турция продолжает преследовать свои геополитические амбиции, нанося удары по территории Ирака, оккупируя сирийские земли и вмешиваясь во внутренние дела Ливии.

Ливанский эксперт Эскандер Кфури ранее рассказал Mpravda.com, что Ливан в рамках закона «Цезарь» стоит перед тяжелым выбором, так как новые санкции подразумевают под собой прекращение торгово-экономических отношений с Сирией в любом проявлении, что для Ливана невозможно, так как сухопутная граница является единственными воротами для транзита и экспорта товарооборота из Ливана в страны Персидского залива, в то же время миллиарды долларов сирийских вкладчиков лежат в ливанских банках, и немаловажно, что Ливан очень зависим от импорта сирийской электроэнергии, отказ от которой может иметь катастрофические последствия.