Январь 2020 года в Москве установил абсолютный температурный рекорд. Об этом 21 января телеканалу «360» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, за первые 20 дней 2020 года температура воздуха в столице превысила норму на девять градусов, чего не наблюдалось ни разу за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам специалистов, существенных изменений в погоде не ожидается. В отдельные дни пройдет небольшой снег, в ночные часы подморозит до –4…–6 градусов, днем столбики термометров тоже будут показывать слабоотрицательную температуру.

«Большую часть последней декады января, которая по климату считается самой холодной, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться около отметки 0 градусов», — рассказала Позднякова.

Специалист отметила, что метеообстановка в Москве является крупной положительной аномалией, а существенных осадков до конца января не предвидится. В феврале возможно понижение температуры, но это не значит, что месяц будет холодным. По словам Поздняковой, столичные метеорологи не уверены, что этой зимой вообще установится какой-либо значимый снежный покров, пишет сайт kp.ru.

Между тем 17 января заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов допустил, что в Москве еще может наступить настоящая ледяная зима, но произойдет это в случае, если теплые атмосферные волны покинут регион.

Как пишет РИАМО, во вторник, 21 января, в столице температура воздуха может побить рекорд 1898 года. Специалисты не исключают, что в городе столбики термометров могут подняться до +4 градусов. Для нынешних суток рекорд составляет +3,8 градуса. Уточняется, что достижению такой высокой температуры может помешать сильный ветер, который будет наблюдаться в Москве и Подмосковье. По прогнозам специалистов Гидрометцентра, ветер будет западный, 5–10 м/с, местами порывы до 12–17 м/с.