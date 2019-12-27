Резкие перепады давления, или барическая пила, придут в Москву к 31 декабря и продержатся первые дни 2020 года. Такой прогноз дал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в разговоре с «РИА Новости» в пятницу, 27 декабря.

По его словам, барическая пила является формой графика, когда давление меняется от высоких значений к низким, а затем обратно достаточно резко.

Как пишет «Газета.ru», для такой погоды также характерны незначительные понижения температуры, а затем резкое, но непродолжительное повышение на сутки или двое, после чего снова ожидается похолодание.

«Такой характер погоды обуславливается положением так называемой планетарной фронтальной зоны. Она то опускается к верху, то снова поднимается на север. И, соответственно, поднимаются и атмосферное давление и температура», — цитирует Синенкова телеканал «Звезда».

В субботу, 28 декабря, в столице ожидается температура от нуля до -2 градусов, 29 декабря — от -4 до -5 градусов. При этом уже 31 декабря температура воздуха в Москве будет положительная, а вот 1 января 2020 года снова упадет до отрицательных значений, но продержится похолодание около двух-трех дней, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее 27 декабря сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области в связи с туманом и гололедицей.