Температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на 5–8 градусов в ближайшие десять дней. По данным центра погоды «Фобос», это означает высокую вероятность аномально теплого января.

Отмечается, что на европейской территории страны до середины месяца сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики.

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.

Так, в ближайшие дни ожидается чередование оттепелей с непродолжительными морозами.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что ушедший 2019 год стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений.

30 декабря Вильфанд также указал, что на территории страны в январе ожидается исключительно теплая погода.

По его словам, температура ниже климатической нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.