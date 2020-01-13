На территории России установилась довольно теплая для зимы погода, «островками холода» остаются только юг Сибири и Якутия.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, температура в регионах или близка к норме, или превышает ее на 10-15 градусов.

Потепление ожидается в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской областях и в Алтайском крае. При этом на юге Сибири – в Иркутской области и Красноярском крае – морозы до минус 25 градусов ночью и до минус 22 днем.

«На севере Сибири будет теплее, чем на юге», — отметила Паршина, указав, что причиной такой разницы стало смещение циклонов с теплым воздухом.

Температуры ниже нормы наблюдаются только в Якутии. Так, в Оймяконе — минус 50-55 градусов, в Верхоянске ожидают морозов ниже минус 60.

В Москве же наоборот рекорды тепла, пишет 13 января «Российская газета». На этой неделе днем возможно до +4 градусов. В Пермском крае, в Ленинградской и Новгородской областях синоптики прогнозируют снегопады и до нуля градусов. В Архангельской и Вологодской областях в начале недели слабые морозы до минус 5.

12 января ученые объяснили резкое потепление климата в России. По их словам, температуры в РФ растут в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете.