Утром в среду, 4 марта, видимость в Москве ухудшилась до 300-800 метров, при этом столбики термометров днем поднимутся до +10 градусов. Ожидается небольшой дождь. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

По прогнозам, сильный туман может привести к затруднениям движения для автомобилистов. Ранее синоптики уже объявили о «желтом» уровне погодной опасности из-за плохой видимости на дорогах столицы и Подмосковья. Водителей призывают быть аккуратным и соблюдать дистанцию при такой погоде.

«Газета.ру» сообщает, что предупреждение будет действовать до 10:00 утра.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к 5 марта в Москве потеплеет до +12 градусов.