Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и минусовая температура ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости» центра погоды «Фобос» 15 марта.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать отдельные массивы облачности, сопровождаемой небольшим очаговым снегом», — отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, в воскресенье холодный воздух полярного происхождения будет на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Максимальная температура в городе составит –1…–3 градуса, по области — 0…–5 градусов. Будет дуть северный порывистый ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление начнет расти и составит 750 мм рт. ст.

Ранее в этот же день в «Фобосе» рассказали, что за минувшие сутки в столице выпало 10 мм осадков, что составляет 30% от их месячной нормы. Похолодало до –6,3 градуса.

Высота снежного покрова в Москве достигла 8 см. На дорогах — гололедица.

Накануне город накрыло метелью, а ночью столбики термометров опустились до –7 градусов. Снег может пролежать около суток.