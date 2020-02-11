По предварительным прогнозам, весна на территории европейской части России наступит через несколько недель. Об этом во время открытия нового комплекса зданий удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник, 11 февраля, рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков.

Однако он отметил, что прогнозы в этому году осложняются, так как нынешняя зима отличается от прошлых лет и погода непредсказуема. При этом Шумаков добавил, что и 100, и 50 лет назад подобные зимы уже были.

«Но тем не менее в таких условиях любой прогнозист скажет, что прогноз — это некий такой шедевр, а если он еще на 100% сбылся, то это вдвойне шедевр», — цитирует его «Интерфакс».

11 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода на начавшейся неделе будет спокойной и снежной, в отличие от прошлых морозных выходных. По мнению Вильфанда, такая околозимняя погода отлично подходит для катания на лыжах.