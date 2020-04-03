Воздух в Москве, в пятницу, 3 апреля, прогреется до +10 градусов, ожилается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем в столице столбики термометров будут колебаться в пределах +8…+10 градусов с похолоданием в ночь на субботу до +2.

Ожидается юго-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 12-17 м/с. По этой причине продлен желтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температурные значения достигнут отметки +11 градусов. В предстоящую ночь температура опустится до –4.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в апреле будет около или выше нормы на всей территории России, а специалисты Росгидромета отметили, что ночи в предстоящем месяце будут морозными.