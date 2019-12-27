Морозы и небольшой снег ожидаются в ряде регионов Центральной России в предновогодние выходные. Об этом сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах в пятницу, 27 декабря.

В Тульской области в ночь на пятницу выпал мокрый снег, а во Владимире снегопады ожидаются в понедельник, 30 декабря.

В Тверской области в ночь на воскресенье, 29 декабря, похолодает до -6 градусов, а днем в субботу, 28 декабря, и в воскресенье ожидается -2…-3 градуса, возможен небольшой снег.

В Брянской области в пятницу будет около нуля градусов, пройдет дождь, мокрый снег, местами прогнозируется гололед. В субботу днем температура понизится до -1 градуса, в ночь на воскресенье — до -3 градусов, пойдет небольшой снег, на дорогах будет гололедица.

Первые за несколько недель осадки ожидаются в Курской, Белгородской и Воронежской областях.

В Ивановской области небольшой снег пройдет в воскресенье. Температура воздуха в предстоящие два выходных дня в регионе будет держаться на отметке -7 градусов как днем, так и ночью.

Согласно данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снежный покров, высота которого в норме должна составлять 11–17 сантиметров, в регионе сейчас отсутствует. Осадки в виде небольшого снега ожидаются только в понедельник, а в воскресенье температура воздуха опустится до -9 градусов.

В Липецкой области ожидаются туманы и гололед.

«А в Тамбове из-за отсутствия снега и аномально теплой для этого времени года погоды фестиваль ледяных скульптур перенесли с 27 на 30 декабря, хотя снег в регионе к этому времени вряд ли появится», — отмечается в сообщении ТАСС. В тамбовском гидрометцентре рассказали агентству, что всю эту неделю в регионе стояла «настоящая европейская зима, солнечная и без снега». Но в ближайшие два дня придет похолодание до -8 градусов. Однако снега по-прежнему не ожидается.

Выпадение снега маловероятно и в Рязанской области.

В Тульской области в ночь на пятницу выпал мокрый снег. По прогнозам синоптиков регионального гидрометцентра, снег будет идти до воскресенья. Жителей региона предупредили о возможной гололедице, поскольку в ближайшие двое суток температура ночью будут опускаться до -3…-5 градусов, возможен туман с видимостью до 200–700 метров.

Похожая погодная ситуация ожидается в Смоленской области.

В Московском регионе 27 декабря из-за гололедицы объявили «желтый» уровень опасности. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до вечера субботы. Днем в пятницу в Москве будет облачно, а температура воздуха составит -1…+1 градус.

Кроме того, синоптики спрогнозировали барическую пилу в Москве на Новый год, 31 декабря. В этот день ожидаются резкие перепады давления, которые продержатся первые дни 2020 года.