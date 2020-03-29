Синоптики рассказали, что жителей столичного региона в воскресенье, 29 марта, ожидает облачная погода с прояснениями.

Днем в Москве от 14 до 16 градусов тепла, в ночь на 30 марта может похолодать до 1 градуса ниже нуля. В Подмосковье днем температура воздуха может прогреться до 17 градусов, ночью возможно похолодание до 2 градусов мороза, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, ночью ветер сменит направление на северное и усилится, порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице в ночь на 30 марта. Также в понедельник в Москве до конца дня будет действовать желтый уровень опасности из-за мокрого снега и обледенения.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

Москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Мэр города Сергей Собянин обратился к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.