Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает гостей и жителей Москвы и Московской области в пятницу, 14 февраля.

Днем в столице воздух прогреется до 2 градусов тепла, в ночное время температура воздуха опустится до минус 3 градусов. В Подмосковье днем от минус 2 до 3 градусов тепла, ночью местами до 6 градусов ниже нуля, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Местами ожидаются осадки и гололедица, из-за которой желтый уровень опасности в регионе продлен до 12:00 субботы, 15 февраля. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, ветер юго-западный и западный со скоростью до 10 м/с.

13 февраля в центре погоды «Фобос» сообщили, что на следующей неделе в Центральную Россию придет рекордно теплая погода. Синоптики ожидают приход теплого атмосферного фронта, который откроет путь для атлантического воздуха, благодаря чему даже в ночные часы температура воздуха в Москве не будет опускаться ниже нуля градусов.