Синоптики рассказали о том, какая погода ждет гостей и жителей Москвы и Подмосковья в субботу, 1 февраля.

В дневное время в столице от минус 1 до 1 градуса тепла, в Московской области от минус 3 до 2 градусов выше нуля. Ночью в Москве столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза, в Подмосковье до минус 4 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ветер ожидается южный скоростью от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба. Отмечается, что на 1 февраля в регионе объявлен желтый уровень опасности в связи с гололедицей.

В среду, 29 января, Вильфанд рассказал, что температура в феврале в Московском регионе будет выше нормы, но снежный покров будет нарастать. По словам и.о. директора Гидрометцентра, снежного покрова будет достаточно, для того чтобы кататься на лыжах и санках, особенно на юге Подмосковья.