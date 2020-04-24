Москвичей в пятницу, 24 апреля, ожидает облачная погода. Во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура воздуха в пятницу в столице составит + 7…+9 градусов.

«Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами небольшой дождь. Максимальная температура в столице +7…+9, в Подмосковье — +5…+10», — цитирует его «РИА Новости».

Юго-западный ветер, как отметил метеоролог, будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы — 734 мм рт. ст.

Ранее в пятницу синоптики рассказали о погоде на майских праздниках в столичном регионе. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая в Москве потеплеет.

Он отметил, что в целом целом майская погода будет в рамках климатической нормы. Для середины мая в столице норма — это +8 градусов по ночам и +18 градусов днем.