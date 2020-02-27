В Москве на предстоящей неделе начиная со 2 марта температура воздуха составит до +7 градусов. Об этом 27 февраля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.

По прогнозам специалистов, в понедельник, 2 марта, местами пройдут небольшие осадки, температура ночью составит до +1 градуса, днем — до +7 градусов. В выходные же, предшествующие первой весенней неделе, ожидаются осадки и ветер с порывами до 15 м/с. В субботу и воскресенье воздух днем будет прогреваться до +4–+5 градусов, пишет «Москва 24».

25 февраля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в первый день весны в Москве. По словам специалиста, погода будет теплой и солнечной 1 марта. Ожидается переменная облачность, без осадков. Несмотря на то что в ночь на 1 марта подморозит до –8 градусов, днем температура воздуха поднимется до +6 градусов.