Погода, характерная для европейской зимы, сохранится в Москве на предстоящей неделе. Об этом 13 января агентству городских новостей «Москва» рассказали в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время не предвидится похолодания. Днем в среду, 15 января, в столице прогнозируется +1 градус, 16 января — +2 градуса, 18 января — –1 градус. Существенных осадков на неделе в Москве не ожидается, только небольшой дождь и снег. Сугробов тоже не будет, отметили в «Фобосе».

Синоптики также подчеркнули, что в крещенскую ночь в столице температура воздуха составит около 0 градусов, осадков тоже не прогнозируется.

Как напоминает «Москва 24», в воскресенье, 12 января, ГИБДД призвали автомобилистов к осторожности из-за сильного ветра и гололедицы. В понедельник, 13 января, прогнозируется юго-западный и западный ветер с порывами до 17 м/с. В городе ожидается от +1 до +3 градусов тепла, пишет «Газета.ру».

10 января синоптики объяснили причины аномально теплой погоды. По словам специалистов, это связано с тем, что не сформировался на сегодняшний день и в ближайшие дни так и не сформируется классический «сибирский максимум», то есть зоны высокого давления.