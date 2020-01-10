Погода в Москве на Старый Новый год будет бесснежной, температура в этот день поднимется до 3 градусов тепла. Об этом заявил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Новогодняя ночь (по старому стилю. ― Ред.) не ожидается холодной. Ночные температуры ― от -4 до +1 градуса, дневные ― от +2 до +3 градусов. Можно было ожидать, что хотя бы к Старому Новому году будет морозец, но ничего подобного», ― рассказ он ТАСС.

Также Вильфанд отметил, что в этот день погода будет облачной и преимущественно без осадков.

Ранее в это день синоптики рассказали о причинах аномально теплой погоды. По их данным, зона высокого давления, или «сибирский максимум», не сформировалась, и поэтому в России температура аномально высокая для зимнего периода.

Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник появился в России в 1918 году после перехода с юлианского календаря, по которому страна жила до этого, на григорианский, который использовался в Европе.