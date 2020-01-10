В ночь на 19 января, когда православные христиане отмечают Крещение, в Москве и области ожидается до -5 градусов мороза. Об этом 10 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Несмотря на то, что традиционно в России в это время ждут крещенские морозы, на этот раз в Москве значительного похолодания не ожидается. Температура воздуха понизится в Карелии и Коми, где столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов ниже нуля.

В столичном регионе с 18 на 19 января ожидается от 0 до -5 градусов. Нижегородская и Кировская области встретят Крещение со значительной минусовой температурой, пишет «Газета.ру». «Не Крещенские морозы, но -10-15 вполне возможно», — подчеркнул синоптик.

Накануне сообщалось, что в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга из-за аномально теплой погоды распустились первоцветы. В Ломоносовском районе города зацвела примула, хотя обычно это происходит в марте или апреле.