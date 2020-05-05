Теплая облачная погода с кратковременными дождями ожидает жителей Москвы во вторник, 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в столице столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов выше нуля. В ночь на среду похолодает до плюс 11 градусов.

Ожидается ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов. В ночь на среду она может опустится до плюс 8 градусов.

В связи с порывистым ветром и возможной грозой синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе до полудня среды.

Ранее, 4 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов на наступившей неделе будут наблюдаться «очаги теплой погоды» с температурой выше климатической нормы.