В Москве в пятницу, 3 января, ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы в 12-15 м/с, отмечает «Газета.ру».

Вечером столбики термометров опустятся до минус 1 градуса. Скорость и направление ветра не изменятся.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре пообещали, что заметный снежный покров в Москве появится к середине января. Однако в целом в этом месяце по стране ожидается «теплая аномалия», температура ниже климатической нормы прогнозируется только в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.