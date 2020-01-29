Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает гостей и жителей столичного региона в среду, 29 января.

В дневное время в Москве и Московской области до +2 градусов, ночью в столице до -1 градуса, по области местами похолодает до -3 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Отмечается, что до 13:00 четверга (30 января) в регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Ветер южный и юго-восточный скоростью до 10 м/с, атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

28 января госавтоинспекция МВД России порекомендовала водителям и пешеходам быть осторожнее на дорогах при неблагоприятных погодных условиях.