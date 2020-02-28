Воздуха в российской столице днем в пятницу, 28 февраля, прогреется до плюс двух-четырех градусов, в ночь на субботу в городе похолодает до минус двух градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В Подмосковье днем температура достигнет пяти градусов тепла, ночью в регионе столбики термометров опустятся до минус пяти градусов.

Синоптики прогнозируют в Москве небольшие осадки, утром в пятницу местами ожидаются туман и гололедица. До 10:00 28 февраля будет действовать желтый уровень опасности из-за гололедицы и тумана. Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.

Скорость юго-западного и западного ветра днем не превысит днем 10 м/с, ночью порывы могут достигать 15 м/с. Вечером, с 21:00 в регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

Ранее в пятницу руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что весна пришла в центральную Россию на месяц раньше срока, такая же ситуация в Приморье.