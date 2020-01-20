Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в понедельник, 20 января.

Как говорится на сайте Гидрометцентра, будет дуть западный ветер скоростью 5-10 м/с, местами ожидаются до 15 м/c.

Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

Иисполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что на предстоящей неделе в центральной части России выпадет снег и будет метель.

При этом синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве и Санкт-Петербурге в период с 18 по 27 января.

Ожидается превышение климатической нормы, отклонение составит до 12 градусов.