Теплая облачная погода и гололедица ожидает жителей Москвы и области в четверг, 2 января, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла, пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, местами умеренные. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление ниже нормы — 743 мм рт. ст.

В ночь на среду, 3 января, температура останется прежней. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, давление повысится до 745 мм рт. ст.

Ранее в Гидрометцентре пообещали, что заметный снежный покров в Москве появится к середине января. Однако в целом в этом месяце по стране ожидается «теплая аномалия», температура ниже климатической нормы прогнозируется только в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.