Мокрый снег с дождем и местами гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Днем столбики термометров в столице поднимутся до отметки два градуса выше ноля, ночью температура не изменится. В Подмосковье днем будет от минус одного до четырех градусов тепла, ночью похолодает до двух градусов мороза.

Ветер южный, юго-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба.

В среду, 29 января, и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в феврале в Московском регионе будет выше нормы, но снежный покров будет нарастать. По его словам, снежного покрова будет достаточно для того, чтобы кататься на лыжах и санках, особенно на юге Подмосковья.