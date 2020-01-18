Синоптики рассказали о том, какая погода ждет гостей и жителей столичного региона в субботу, 18 января.

В дневное время в Москве от нуля до 2 градусов тепла, ночью температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов. В Московской области днем местами от минус 2 до 3 градусов тепла, в ночь на воскресенье может похолодать до 4 градусов ниже нуля, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Осадков не ожидается, погода облачная. Отмечается, что в связи с туманом в столичном регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Ветер западный и юго-западный до 10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

17 января сообщалось, что в Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 16 января. Температура воздуха достигла 3,2 градуса тепла, что стало максимальным значением для этого дня за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе.