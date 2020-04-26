В воскресенье в Москве ожидается облачная погода с прояснениями без осадков и до плюс 11 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице воздух прогреется до 9 – 11 градусов тепла. В ночь на понедельник похолодает до нуля.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем температура будет колебаться в пределах от 7 до 12 градусов тепла, ночью опуститься до минус 3 градусов.

Теплая солнечная погода придет в Москву в середине первой декады мая, сообщил в субботу, 25 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что рассчитывать в это время на «сумасшедшее тепло» жителям столицы не стоит.