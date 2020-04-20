В Москве и области в понедельник, 20 апреля, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Москве воздух прогреется от +8 до +10 градусов. В ночь на вторник в столице похолодает, а температура достигнет отметки в 0 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха повысится местами до 88%.

В Подмосковье в понедельник столбики термометров будут колебаться в районе +5…+10 градусов. Ночью в регионе ожидается похолодание, а температура опустится до –2.

По данным портала «Метеоновости», в Москве сохранится неустойчивая погода с ощутимыми колебаниями метеопараметров из-за влияния циклонического вихря. При этом атмосферное давление подрастет до нормы, а кислородный режим в приземном слое воздуха установится благоприятный. Геомагнитный фон ожидается спокойный.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о наступлении «лета» в Сибири и об аномальном похолодании в европейской части России до конца недели.