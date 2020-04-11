В Москве в субботу, 11 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики сообщили, что днем в столице воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, ночью похолодает до 4 градусов мороза.

В Московской области температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а ночью ударят заморозки до минус 7 градусов.

Скорость северо-западного и северного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с. С 9:00 до 21:00 в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Центральной части России теплая погода установится не раньше середины апреля. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Также Вильфанд предрек снижение точности прогнозов погоды из-за пандемии коронавируса. По словам специалиста, российские синоптики, как и ученые из других стран, больше не могут использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков, которыми снабжены самолеты, из-за приостановки полетов в связи с коронавирусом.