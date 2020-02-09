Переменная облачность и отсутствие осадков ожидают москвичей в воскресенье, 9 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем погода составит 0… -2 градусов, на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/c с порывами до 15 м/c.
Также синоптики прогнозируют сохранение атмосферного давления в пределах нормы — 750 мм ртутного столба.
К ночи показатели не изменятся.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «мрачную погоду» на следующей рабочей неделе.