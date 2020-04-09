В четверг, 9 апреля, москвичей ждет самый теплый день на этой неделе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице воздух прогреется до 14–16 градусов тепла, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 4–6 градусов.

Днем в Москве будет дуть юго-западный ветер, который не превысит 11 м/с. Ночью ожидаются западный и северо-западный ветры со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

Однако уже в субботу, 11 апреля, Москву ждет резкое похолодание. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов, возможен мокрый снег. Такой прогноз представил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.