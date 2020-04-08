В среду, 8 апреля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и порывистым ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков днем в столице температура повысится до 10-12 градусов тепла, ночью понизится до 3-7 градусов выше ноля. Ожидается облачность и небольшой дождь во второй половине дня.

Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 4,5 до 6,3 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В воскресенье ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ближайшие две недели жителей Москвы ожидает погодная чехарда, то есть чередование теплой и холодной погоды.