В Москве во вторник, 7 июля, ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха составит плюс 31–33 градуса по Цельсию, а ночью она опустится до плюс 17 градусов. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/c, атмосферное давление — 742 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что резкое похолодание на семь–восемь градусов ожидается в Москве в четверг, 9 июля.

По его словам, жители северо-запада Москвы почувствуют похолодание уже во второй половине дня 8 июля. Солнца тоже ждать не стоит, похолодание принесет с собой облачную и дождливую погоду.