Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве 5 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура в воскресенье достигнет максимальной отметки в 6 градусов выше нуля. Ожидается северо-западный ветер 6-11 м/c с порывами до 18 м/c.

Также специалисты заявляют о повышенном для столицы атмосферном давлении — 754 мм ртутного столба.

К ночи температура понизится до -3 градусов.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве постепенное увеличение температуры воздуха со следующей недели.