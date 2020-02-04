Облачная погода с прояснениями и небольшой снег ожидают москвичей во вторник, 4 февраля, говорится на сайте Гидрометцентра.

Днем температура опустится до 3 градусов ниже нуля, что может привести к гололеду на дорогах. Ветер западный 5-10 м/c, с порывами до 15 м/c.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 729 мм ртутного столба.

К ночи жители столицы почувствуют похолодание до минус 7 градусов.

Согласно прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с 4 февраля Московский регион ожидает похолодание до минус 15. Это будет вызвано «арктическим вторжением» из Гренландии.