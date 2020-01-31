Облачная погода, снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в пятницу, 31 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице ожидается облачная погода, небольшой снег и юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от -1 до 1 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов. Местами ожидается небольшой снег и юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

В субботу, 1 февраля, днем в Москве ожидается до -1 градуса и небольшой снег. Ночью — до -2 градусов. В воскресенье, 2 февраля днем — от 0 до 2 градусов тепла и мокрый снег с дождем. Ночью — от -2 до 3 градусов тепла.

Ранее, 28 января, стало известно, что январь 2020 года стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.