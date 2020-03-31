Снег, метель и гололедица ожидаются в Москве во вторник, 31 марта, сообщает Гидометцентр России.

Днем температура опустится до -3 градусов. Синоптики прогнозируют во вторник северный ветер 5-10 м/c с порывами до 12-17 м/c.

Атмосферное давление сохранится в пределах нормы — 745 мм ртутного столба.

К ночи метеорологи предупреждают о похолодании до -8, осадков не ожидается.

Накануне научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что причиной похолодания в европейской части России стал редкий антициклон над Исландией.