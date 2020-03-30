В Москве и Подмосковье в понедельник, 30 марта, ожидается облачная погода, временами снег и до +3 градусов тепла. Об этом 30 марта сообщил портал «Метеоновости».

По словам синоптиков, столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. Временами пройду осадки в виде снега и мокрого снега. Столбики термометров покажут от –1 до +1 градуса в столице и от –2 до +3 градусов тепла в Московской области. Ветер ожидается северный с порывами до 6–11 м/с, местами — до 15 м/с, отмечает агентство городских новостей «Москва». Атмосферное давление в середине дня составит 145 м рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Специалисты прогнозируют изменение погоды в столичном регионе: резкое похолодание, повышение влажности. Также будет пасмурно и ветрено. На самочувствии метеозависимых людей негативно могут отразиться колебания атмосферного давления на пониженном фоне. Неважно чувствовать себя могут граждане с проявлениями хронической кислородной, сердечной и дыхательной недостаточности, пишет «Москва 24».

Ранее 30 марта научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причины резкого похолодания в европейской части России. По его словам, всему виной редкий антициклон над Исландией. Он пояснил, что обычно над Исландией всегда существует циклон за счет того, что к западу от этой страны располагается холодная Гренландия, а к востоку — теплый Гольфстрим, уточняет телеканал «Звезда». Такое различие температур приводит к образованию циклона.