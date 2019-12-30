Метель, гололедица и до -3 градусов ожидаются в Москве в понедельник, 30 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Отмечается, что днем в столице будет облачно, ожидаются снег, гололедица и местами метель, температура воздуха составит -3…-1 градуса.

Синоптики предупреждают о мокром снеге ночь на вторник.

Ожидается юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться в пределах -5… 0. Ночью температура не изменится.

23 декабря сообщалось, что из-за нетипично теплого декабря в московском регионе вновь появились комары. Единичные случаи зафиксированы, в частности, в подмосковном Серпухове. Специалисты предполагают, что насекомые поднимаются из подвалов домов. При этом с первыми заморозками комары исчезнут, так как они не переносят температуру ниже -2 градусов.