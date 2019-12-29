Облачная погода с прояснениями и небольшой мороз ожидаются в Москве в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.

Днем будет облачно, температура продержится в интервале от -3 до -1 градуса.

Атмосферное давление будет на отметке 760 мм ртутного столба, северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Ночью жителей Москвы похолодание до -5 градусов.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от -6…-1 градуса, ожидается мокрый снег.

Ранее в декабре стало известно, что из-за нетипично теплого декабря в московском регионе вновь появились комары. Единичные случаи зафиксированы, в частности, в подмосковном Серпухове. Специалисты предполагают, что насекомые поднимаются из подвалов домов. При этом с первыми заморозками комары исчезнут, так как они не переносят температуру ниже -2.

По информации синоптиков, в 2019 году в Москве будет один из самых теплых декабрей за последние 50 лет и самый малоснежный за 70 лет.