Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в среду, 29 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура в столице прогреется до +14 градусов. Ветер будет западный и северо-западный, 7–12 м/c, с порывами до 15–20 м/c.

При этом метеорологи обещают пониженное атмосферное давление, которое составит 734 мм ртутного столба.

К ночи столбик термометра опустится до +1 градуса, однако осадки прекратятся.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая в Москве потеплеет.

Кроме того, по его прогнозу, первая весенняя гроза ожидается в столичном регионе 3 мая.