В субботу, 28 декабря, в столице ожидается небольшой снег и гололедица. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.

Днем будет облачно, температура продержится в интервале от -1 до +1 градуса.

Ветер северо-восточный 5-10 м/c, а атмосферное давление будет на отметке 753 мм ртутного столба.

Ночью жителей Москвы ожидает похолодание до -5 градусов.

27 декабря Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов к осторожности на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий в виде гололедицы.