В субботу, 28 декабря, в столице ожидается небольшой снег и гололедица. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.
Днем будет облачно, температура продержится в интервале от -1 до +1 градуса.
Ветер северо-восточный 5-10 м/c, а атмосферное давление будет на отметке 753 мм ртутного столба.
Ночью жителей Москвы ожидает похолодание до -5 градусов.
27 декабря Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов к осторожности на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий в виде гололедицы.