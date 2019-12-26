В Москве в четверг, 26 декабря, ожидаются осадки, а температура поднимется до +2 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.

Отмечается, что погода днем будет облачной, температура составит 0…+2 градусов выше нуля, местами в столице пройдут небольшие осадки.

Также синоптики предупреждают о гололедице.

Ветер ожидается слабый, а давление сохранится на отметке 744 мм ртутного столба.

К ночи температура опустится до -1.

25 декабря в Гидрометцентре рассказали, что москвичей в ближайшую неделю ждет аномально теплая погода.