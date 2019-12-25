Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, 25 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит +2…+4 градуса. В ночь на четверг она может опуститься -1.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Московской области в среду температура будет колебаться в пределах 0…+5 градусов.

В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки -3 градуса.

20 декабря москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов тепла.

22 декабря сообщалось, что декабрь 2019 года в Москве может стать одним из самых теплых декабрей за последние 50 лет и самым малоснежным за 70 лет.