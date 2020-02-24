Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками ожидается в понедельник, 24 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура будет варьироваться от +2 до +4 градусов. Ветер будет западный 5–10 м/c, без порывов.

Согласно прогнозу синоптиков, атмосферное давление сохранится ниже нормы — 731 мм ртутного столба.

К ночи в столице следует ожидать похолодание до -3 градусов и утреннюю гололедицу.

23 февраля москвичей предупредили о сильных колебаниях атмосферного давления, которые называются «барической пилой».