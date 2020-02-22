Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидает москвичей в субботу, 22 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура повысится до +3.. +5 градусов. Ветер в этот день будет южным, 5-10 м/c с порывами до 12-17 м/c.

Атмосферное давление в столице сохранится на уровне 752 мм ртутного столба.

К ночи столбик термометра опустится до 1 градусов ниже ноля. Также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

21 февраля синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области в выходные из-за сильного ветра.