Переменная облачность и отсутствие осадков ожидают москвичей в пятницу, 21 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура повысится до 6 градусов выше нуля. Ветер в этот день будет юго-западный и южный 2-7 м/c.

Также метеорологи предупреждают о незначительно повышенном давлении, которое остановится на отметке в 752 мм ртутного столба.

К ночи столбит термометра опустится до 1 градуса ниже нуля, остальные показатели останутся без изменений.

Накануне Гидрометцентр спрогнозировал в праздничные выходные в столице апрельскую погоду.