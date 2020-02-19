Облачная погода и местами небольшие осадки ожидаются в Москве в среду, 19 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура поднимется до 5 градусов выше нуля. Ветер в этот день будет юго-западный 7-12 м/с.

Атмосферное давление сохранится в пределах нормы и составит 743 мм ртутного столба.

К ночи метеорологи прогнозируют похолодание до -1 градуса и отсутствие осадков.

16 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в средней полосе России признаки весны в этом году появятся раньше обычного из-за теплой зимы: ни толстого снежного покрова, ни толстой корки льда в этом сезоне не было.